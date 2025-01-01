В Пермском крае зарегистрирован первый случай присасывания заражённого энцефалитом клеща Это произошло в Нытвенском городском округе Поделиться Твитнуть

В Нытвенском городском округе Пермского края зарегистрирован первый в этом году случай присасывания заражённого энцефалитом клеща. Пострадавшим оказался несовершеннолетний. Об этом сообщили в окружной администрации, напомнив местным жителям о пунктах удаления клещей и прививочных кабинетах, где всё ещё можно пройти вакцинацию от клещевого энцефалита.

«К счастью, укушенный ребёнок был предварительно вакцинирован», — добавили власти.

Отмечается, что ранняя тёплая весна спровоцировала преждевременную активность клещей. По данным Роспотребнадзора, первые обращения за медицинской помощью после укусов были зарегистрированы 27-28 марта. Пострадали жители Юсьвы, Чайковского и Нытвы.

Врачи предупреждают, что, несмотря на традиционный пик активности клещей в мае-июне, необходимо проявлять бдительность уже сейчас. Лучшая защита от переносимых клещами заболеваний — вакцинация, доступная всем желающим.

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