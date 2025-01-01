В Нытве и Перми началось строительство школ Поделиться Твитнуть

Возведение двух образовательных учреждений стартовало в Нытве и Перми. На обоих строительных объектах уже полным ходом идут земляные работы по подготовке котлованов и монтаж свай. Об этом сообщили в минстрое региона.

В Нытве, на ул. Энгельса, началось строительство школы, рассчитанной на 825 учеников. Помимо стандартных классов, в проекте предусмотрены кабинеты для занятий физикой, химией, робототехникой, мастерские для проведения уроков труда, большая библиотека с читальным залом, помещение для приёма пищи, актовый зал и два спортивных зала.

На прилегающей территории расположится стадион с площадкой для мини-футбола, универсальной площадкой для волейбола и баскетбола, беговыми дорожками, трибунами и зоной для сдачи норм ГТО.

В Перми новая школа строится в Индустриальном районе, на ул. Свиязева. Она сможет принять до 1050 учащихся.

Её уникальной особенностью станет лыжероллерная трасса, предназначенная для бега, велосипедного спорта и лыжных тренировок, которая заменит традиционный школьный стадион.

Окончание строительства обеих школ запланировано на конец 2026 года. Генеральным подрядчиком выступает пермская группа компаний «Кинетика».

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