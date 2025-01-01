За травму на производстве сотрудник птицефабрики в Прикамье отсудил 200 тысяч Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

В Кунгурском городском суде Пермского края рассмотрено гражданское дело. Сотрудник АО «Птицефабрика «Комсомольская» обратился с иском к администрации предприятия с требованием о компенсации морального ущерба в сумме 200 тыс. руб. и возмещении судебных издержек.

Основанием для иска послужило происшествие в феврале 2024 года, когда истец, находясь на рабочем месте, поскользнулся на влажном полу лестницы и получил травму — закрытый перелом левой наружной лодыжки, что потребовало более месяца лечения. Документы для урегулирования вопроса о возмещении вреда, причинённого производственной травмой, были предоставлены работодателю, но реакции не последовало. Истец утверждал, что из-за травмы испытывал постоянную боль, использовал костыли и принимал обезболивающие препараты. Представитель ответчика в суде выразил несогласие с исковыми требованиями, считая запрошенную сумму компенсации чрезмерной, а причиной травмы — невнимательность истца.

Учитывая принцип разумности и справедливости, обстоятельства получения травмы И продолжительность лечения, суд удовлетворил иск и взыскал с ответчика в пользу истца компенсацию морального вреда в заявленной сумме 200 тыс. руб., а также расходы на проведение судебной экспертизы в размере 41 503 руб.

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