Объёмы отправки берёзового шпона из Прикамья в Китай выросли в девять раз Поделиться Твитнуть

С начала января по начало апреля 2025 года объём экспортированного из Пермского края в Китай берёзового шпона достиг 8314 куб. м. Это значительно, в 8,7 раза, превышает показатель за аналогичный период 2024 года, когда было отгружено всего 952 кубометра. Об этом сообщили в территориальном Управлении Россельхознадзора.

В частности, 2 апреля 2025 года сотрудниками ведомства был проведён фитосанитарный контроль партии берёзового шпона объёмом 608 кубометров, подготовленной к отправке в Китай.

В ходе лабораторных исследований, проведённых Пермским филиалом ФГБУ «ВНИИКР», в продукции не было выявлено карантинных вредителей. Лесоматериалы полностью отвечали фитосанитарным требованиям, установленным страной-импортёром. После завершения инспекции и получения положительных заключений о фитосанитарном состоянии владельцу груза было выдано 177 фитосанитарных сертификатов.





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