Алина Наумова Полиция Прикамья проводит проверку из-за сообщения о подготовке теракта в школе Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В городе Чусовом (Пермский край) местная полиция занимается проверкой поступившей информации о возможном теракте в школе. Ранее неизвестный угрожал расправой в школьном чате. Об этом сообщает сайт телеканала «Рифей».

В минувшую пятницу, 4 апреля, в школьном чате чусовской школы №75 появилось анонимное сообщение с угрозами расправы. В нём неизвестный сообщил, что планирует устроить теракт и отомстить учителям в понедельник, 7 марта.

«Всем привет, школьники. Хочу вам сообщить, что в понедельник я устрою теракт в вашей школе и отомщу всем учителям», — написано в анонимном сообщении.

В полиции подтвердили, что по факту данного инцидента проводят проверку. По словам местных властей, для безопасности учащихся школы приняты все необходимые меры. В настоящее время пытаются установить личность автора анонимного сообщения.

Ранее сообщалось, что анонимные сообщения о минировании поступили в филиал РЭУ им. Плеханова и авиатехникум им. Швецова в Перми.

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