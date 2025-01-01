Алина Наумова Магазин бренда Svobodno на улице Ленина в Перми закрывается Флагманский магазин бренда на улице Островского продолжит работу Поделиться Твитнуть

фото предоставлено Ксенией Стрелковой

В Перми закрывается один из магазинов бренда Svobodno — на ул. Ленина, 90. Флагманский магазин на ул. Николая Островского, 52 продолжит работу. Об этом «Новому компаньону» сообщила владелица бренда Ксения Стрелкова.

Она рассказала, что решение о закрытии точки на ул. Ленина принималось в течение 7 месяцев. По словам Ксении Стрелковой, бизнес стал нерентабельным по нескольким причинам. Первое — это состояние помещения, которое устарело и нуждается в постоянных ремонтах. Кроме того, есть сложности с инфраструктурой — канализация, водоснабжение и электричество.

Также на закрытие повлиял сильный отток клиентов на маркетплейсы, а стратегия пермского бренда подразумевает создание уникальных изделий, которых нет в массовом производстве.

«Мы создаем лекала через команду конструкторов, стилистов, дизайнеров. В одно время мы попали в кассовый разрыв, пытаясь создать базовую коллекцию и реализовывать ее, но бороться с маркетплейсами мы не хотим. Мы хотим сохранить нашу идентичность, уникальность, философию и быть полезным для клиентов, которые полюбили нас за эти три года, и не уходить в массовость», — рассказала Ксения Стрелкова.

Магазин, расположенный в Квартале «Премьер» по адресу ул. Николая Островского, 52, станет единственной точкой бренда и продолжит работу, но уже в новом формате. Ксения Стрелкова отметила, что бренд расширяет линейку изделий и начнёт производство нижнего белья и домашней одежды. Открывать новую точку команда бренда не планирует, так как сейчас сильный кадровый голод.

«Наша сфера довольно специфична, соответственно, консультанты, которые принимают в гости наших клиентов, должны оказывать максимально высокий сервис. И шопинг у нас в магазинах не быстрый на 10 минут, а обычно минут 40 минимум. Поэтому мы расширения не планируем, будет один магазин. В Перми для города-миллионника вполне достаточно», — подчеркнула Ксения Стрелкова.

Также бренд занялся развитием онлайн-направления.

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