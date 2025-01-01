В Прикамье простятся с погибшим на СВО Николаем Суслопаровым
Похороны пройдут на малой родине бойца в Александровске
В ходе специальной военной операции погиб Николай Суслопаров 1995 г.р. Он был убит 1 декабря 2024 года. Об этом сообщили в администрации Александровского округа на официальной странице в соцсетях.
Похороны состоятся 8 апреля. Церемония прощания пройдёт в Городском дворце культуры с 10:00 до 12:00. Мужчину похоронят на кладбище Александровска.
Администрация Александровского муниципального округа выразила соболезнования родным, близким и друзьям погибшего.
Напомним, ранее «Новый компаньон» писал о гибели в ходе СВО Валерия Сафиулина из Кишертского округа Прикамья. Его похоронят 7 апреля в д. Верхняя Солянка.
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