В Прикамье простятся с погибшим на СВО Николаем Суслопаровым Похороны пройдут на малой родине бойца в Александровске Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Александровского округа

В ходе специальной военной операции погиб Николай Суслопаров 1995 г.р. Он был убит 1 декабря 2024 года. Об этом сообщили в администрации Александровского округа на официальной странице в соцсетях.

Похороны состоятся 8 апреля. Церемония прощания пройдёт в Городском дворце культуры с 10:00 до 12:00. Мужчину похоронят на кладбище Александровска.

Администрация Александровского муниципального округа выразила соболезнования родным, близким и друзьям погибшего.

Напомним, ранее «Новый компаньон» писал о гибели в ходе СВО Валерия Сафиулина из Кишертского округа Прикамья. Его похоронят 7 апреля в д. Верхняя Солянка.

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