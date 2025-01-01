В Прикамье простятся с погибшим на СВО Валерием Сафиулиным Военнослужащего похоронят в Кишертском округе Поделиться Твитнуть

Фото: группа "Кишерть.ru" ВКонтакте

В Кишертском округе Прикамья простятся с погибшим в ходе специальной военной операции на Украине Валерием Сафиулиным. Об этом рассказала администрация муниципалитета в официальной группе ВКонтакте. Обстоятельства гибели военнослужащего не разглашаются.

«Выражаем искренние соболезнования родным и близким павшего бойца. Скорбим вместе с вами и разделяем горечь невосполнимой утраты», — сообщили местные власти.

Погибшего похоронят 7 апреля в д. Верхняя Солянка. Прощание состоится по адресу: ул. Школьная, 29, начало в 10:30.

Как ранее писал «Новый компаньон», в ходе СВО погиб уличный художник, экс-активист отделения «Молодой гвардии» Индустриального района Перми Илья Шобанов. Известно, что контракт с минобороны он заключил в 2024 году. Когда и при каких обстоятельствах погиб, тоже не уточняется.

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