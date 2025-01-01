На СВО погиб активист и уличный художник из Перми Илья Шобанов Поделиться Твитнуть

фото предоставлено отделением «Молодой Гвардии» Индустриального района Перми

При выполнении воинского долга в зоне СВО погиб экс-активист отделения «Молодой гвардии» Индустриального района Перми Илья Шобанов. Об этом сообщается в соцсетях организации.

«Илья одним из первых участвовал в гуманитарной миссии на территорию ДНР, помогал старшему поколению и людям с ОВЗ в пандемию короновируса, развивал стрит-арт и создал всеми любимые и знакомые для Индустриального района арт-объекты и рисунки, участвовал в социальных проектах и всегда приходил на помощь. В будущем, после переезда в Москву, Илья выбрал благородную профессию педагога и обучал детей точным техническим наукам. Всегда с улыбкой, всегда творческий, всегда готовый помочь... Царствие Небесное», — говорится в некрологе.

Известного, что Илья в 2024 году заключил контракт с Минобороны России и отправился в качестве военнослужащего в зону СВО. Когда и при каких обстоятельствах погиб мужчина, не уточняется.

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