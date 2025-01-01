На север Прикамья после пожара доставили мобильную подстанцию Её везли 750 км из Челябинска Поделиться Твитнуть

фото: Россети Урала

В город Березники Пермского края доставлена модульная передвижная подстанция (ММПС) мощностью 25 МВА, сообщают «Россети Урала».

Оборудование везли 750 км из Челябинска с использованием двух низкопольных тралов.

ММПС способна полноценно заменить стационарную подстанцию. В едином модуле мобильной энергоустановки размещены силовой трансформатор с параметрами 110/10(6) кВ и и элегазовое комплектное распределительное устройство 110 кВ. Во втором — распределительное устройство 10(6) кВ и вспомогательные системы.

Передвижная подстанция предназначена для гарантированного обеспечения электроэнергией промышленных предприятий Березниковского промышленного кластера.

Напомним, 3 апреля на закрытом распределительном устройстве подстанции напряжением 110 кВ произошёл пожар, который сказался на подаче электроэнергии одному из промышленных объектов в Березниках. В настоящее время на объекте энергетики ведут восстановительные работы. специалисты энергетической отрасли проводят работы по восстановлению работоспособности.

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