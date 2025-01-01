МЧС опубликовало кадры тушения пожара на предприятии в Прикамье Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Пресс-служба ГУ МЧС по Пермскому краю распространило видеокадры тушения пожара в Березниках, где на промышленном предприятии загорелся трансформатор и частично обрушилась кровля.

Пожар распространился на площадь 225 кв. м. Его тушили 42 специалиста, к ликвидации ЧП привлекли 16 единиц специализированной техники.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Ранее «Новый компаньон» писал, что сообщение о возгорании трансформатора на ул. Содовой в Березниках поступило в дежурную часть в 21:48 3 апреля. Локализовать пожар удалось в 00:56 4 апреля, а ликвидировать — в 01:15.

В своём telegram-канале глава Березниковского городского округа Алексей Казаченко сообщил, что пожар произошёл из-за технологического нарушения.

В настоящее время электроснабжение на «Березниковском содовом заводе» восстановлено, идёт проверка исправности оборудования.

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