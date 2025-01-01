Пожар в Березниках ликвидирован Площадь возгорания составила 225 кв. м Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На промышленном предприятии в Березниках на ул. Содовая ликвидировано открытое горение на площади 225 кв. м. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть в 21:48 3 апреля. По прибытии к месту происшествия спасатели установили, что горит трансформатор, произошло частичное обрушение кровли.

Пожар удалось локализовать в 00:56 4 апреля, ликвидировать — в 01:15. Погибших и травмированных нет.

В своём telegram-канале глава глава Березниковского городского округа Алексей Казаченко сообщил, что пожар произошёл из-за технологического нарушения. В настоящее время электроснабжение на «Березниковском содовом заводе» восстановлено, идёт проверка исправности оборудования.

Сотрудники надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пермскому краю проводят проверочные мероприятия, обстоятельства и причина пожара устанавливается.

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