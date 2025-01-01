«Реальные пацаны» из Перми победили в Международном танцевальном турнире
На международном танцевальном конкурсе «Неделя детей и молодёжи», состоявшемся в Беларуси, триумфаторами стали Иван Овчинников и Эдуард Пасиченко, представлявшие Пермский край в чир-спорте. Их оригинальный номер, выполненный в стиле «Реальных пацанов», был высоко оценён жюри и принёс им заслуженное первое место.
«Неделя детей и молодёжи» – масштабное мероприятие в странах СНГ, которое собирает талантливых молодых людей из разных стран.
Увидеть выступление пермских спортсменов можно по ссылке.
Стоит отметить, что в прошлом году, в мае, эта же программа принесла Эдуарду и Ивану третье место на Чемпионате России по чир-спорту. А в ноябре 2024 года дуэт снова продемонстрировал своё мастерство, завоевав бронзовые медали на Кубке России.
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