«Реальные пацаны» из Перми победили в Международном танцевальном турнире Поделиться Твитнуть

фото: ЦСП Пермского края

На международном танцевальном конкурсе «Неделя детей и молодёжи», состоявшемся в Беларуси, триумфаторами стали Иван Овчинников и Эдуард Пасиченко, представлявшие Пермский край в чир-спорте. Их оригинальный номер, выполненный в стиле «Реальных пацанов», был высоко оценён жюри и принёс им заслуженное первое место.

«Неделя детей и молодёжи» – масштабное мероприятие в странах СНГ, которое собирает талантливых молодых людей из разных стран.

Увидеть выступление пермских спортсменов можно по ссылке.

Стоит отметить, что в прошлом году, в мае, эта же программа принесла Эдуарду и Ивану третье место на Чемпионате России по чир-спорту. А в ноябре 2024 года дуэт снова продемонстрировал своё мастерство, завоевав бронзовые медали на Кубке России.

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