За первый квартал 2025 года землю под гаражами оформили более 780 пермяков В компетентных органах объяснили снижение активности Поделиться Твитнуть

В течение первого квартала текущего года жители Перми зарегистрировали права на 781 земельный участок под гаражами, используя возможности «гаражной амнистии». Это на 136 меньше, чем было оформлено за тот же период годом ранее. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В компетентных органах связывают снижение активности с тем, что за четыре года действия упрощённой процедуры многие владельцы гаражей уже узаконили свои земельные участки.

Этот вывод подкрепляется сокращением количества обращений за предварительным согласованием и выделением участков под гаражами. Этот этап является обязательным, если участок ещё не сформирован. Так, с января по март 2025 года было подано 2412 заявлений, что почти на четверть меньше, чем за АППГ.

Уже изданы распоряжения о предварительном согласовании в отношении 700 земельных участков. После получения этих документов заявителям необходимо обратиться к кадастровому инженеру для подготовки межевого плана и последующей регистрации участка в кадастре. Затем участок под гаражом можно будет оформить в собственность.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.