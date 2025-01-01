Суд в Перми обязал недобросовестного подрядчика вернуть в казну 1,6 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Решением Арбитражного суда Пермского края удовлетворены исковые требования прокуратуры Прикамья о применении последствий недействительности ничтожной сделки. Речь идёт о гражданско-правовом договоре на оказание охранных услуг, право на заключение которого организация выиграла на торгах, представив подложные документы в подтверждение своего опыта работы.

Как сообщили в пресс-сулжбе надзорного ведомства, по иску прокуратуры суд взыскал с организации денежные средства в размере 1,6 млн руб., полученные за выполнение услуг по договору, а также проценты за пользование чужими денежными средствами.

Таким образом, организация, заключившая договор в результате своего недобросовестного поведения на торгах, не только не получила финансовой выгоды, но и обязана вернуть в бюджет Пермского края сумму большую, чем полученная по контракту.

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