Убившего бывшую девушку 23-летнего пермяка приговорили к 9 годам колонии Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Перми вынесен обвинительный приговор молодому человеку, признанному виновным в гибели своей приятельницы и нанесении ножевого ранения её подруге. Об этом сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

Собранные следственным отделом по Индустриальному району Перми доказательства были сочтены судом убедительными для осуждения 23-летнего Алексея Потешкина. Он признан виновным в совершении преступлений, квалифицированных как убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и умышленное причинение лёгкого вреда здоровью с использованием оружия (п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ).

Следствие установило, что утром 9 февраля 2025 года обвиняемый, находясь в общежитии в Индустриальном районе Перми, в ходе конфликта ударил ножом в грудь 23-летнюю знакомую Дарью Лузину. Ранение оказалось смертельным. Он также нанёс ножевое ранение девушке, попытавшейся остановить нападавшего.

В результате оперативных действий полиции подозреваемый был установлен и задержан. На время следственных мероприятий судом было принято решение о заключении его под стражу. На суде Потешкин признал вину и рассказал, что убил девушку за то, что она подшучивала над их расставанием.

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