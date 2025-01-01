За подпольное изготовление оружия и боеприпасов жителя Прикамья осудили на 4,5 года условно Подпольный оружейник также выплатил уголовный штраф после ареста банковских счетов Поделиться Твитнуть

УФССП России по Пермскому краю

В квартире жителя Прикамья сотрудники полиции обнаружили тайник с незаконным оружием.

В ходе следствия выяснилось, что житель Кунгура, используя инструкции по изготовлению запрещённых предметов из книги, признанной экстремистской и внесённой в соответствующий федеральный список, самостоятельно собрал огнестрельное оружие и изготовил боеприпасы. В качестве основы был использован нелегально приобретённый пневматический карабин, а также другие необходимые компоненты. В результате, кустарным способом были созданы одно гладкоствольное и одно нарезное устройство, а также 57 патронов.

Поскольку задержанный сразу выразил готовность к сотрудничеству со следствием и детально описал мотивы своего незаконного увлечения (хотел проверить собственные навыки в области техники), суд приговорил его к 4,5 годам условно за ряд преступлений, направленных против общественной безопасности. Кроме того, решением суда было назначено дополнительное наказание в виде штрафа 50 тыс. руб. Как сообщили в ГУФССП по Пермскому краю, штраф мужчина заплатил, исполнительное производство завершено в связи с полным исполнением требований.

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