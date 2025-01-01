У станции детского туризма в Прикамье нашли табачную лавку Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В городе Чайковский Пермского края при содействии судебных приставов прекратила свою работу табачная лавка в помещении мини-рынка, сообщили в пресс-службе ГУФССП по региону.

Причиной закрытия стала проверка краевого управления Роспотребнадзора, обнаружившая факт незаконной продажи продукции, содержащей никотин, в непосредственной близости от образовательного учреждения. Установлено, что табачная лавка располагалась в пределах 100 м от «Станции детского, юношеского туризма и экологии», что является нарушением законодательства РФ.

Рассмотрев иск Роспотребнадзора, суд встал на сторону ведомства и вынес решение о прекращении незаконной деятельности предпринимателем. Исполнительный лист был передан в отделение судебных приставов Чайковского ГУФССП России по Пермскому краю для исполнения.

Прибыв на место, судебный пристав удостоверился в прекращении работы табачной лавки и составил соответствующий акт. Исполнительное производство завершено фактическим исполнением.

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