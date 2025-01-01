За неделю в ДТП в Перми пострадали девять детей Один человек погиб Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 31 марта по 6 апреля 2025 года в Перми зафиксировано 13 ДТП, в результате которых пострадали 15 человек, получив повреждения различной тяжести. Среди пострадавших — 9 несовершеннолетних. Также один человек скончался. Об этом сообщили в городской ГАИ.

За прошедшую неделю дорожные инспекторы выявили 1605 нарушений ПДД, среди которых 37 случаев управления транспортным средством водителями, имеющими признаки опьянения; 53 водителя управляли автомобилем, не имея прав. Зафиксировано 23 случая выезда на встречную полосу, 48 нарушений правил перевозки несовершеннолетних, 137 случаев, когда водители не уступили дорогу пешеходам, 135 нарушений правил дорожного движения пешеходами.

Госавтоинспекция обращается ко всем жителям и гостям города с настоятельной просьбой соблюдать ПДД, проявлять бдительность и заботиться о безопасности как своей, так и окружающих.

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