В 2025 году в Перми откроется «Крошка Картошка» Вероятное местоположение кафе — фудкорт в iMall или ТРЦ «Планета» Поделиться Твитнуть

В 2025 году сеть «Крошка Картошка» планирует расширение, заявив об открытии свыше 40 новых заведений в дюжине городов, в том числе в Перми. Об этом сообщил ресурс Retail.ru.

Подчёркивается, что значительная часть новых кафе будет запущена по системе франчайзинга.

Кроме того, в будущем году «Крошка Картошка» уделит особое внимание сохранению квалифицированного персонала, улучшению рабочей среды и предоставлению привлекательной заработной платы и соцпакета. Это обусловлено текущими трудностями в сфере общественного питания в России, такими как уменьшение трафика в торговых центрах и дефицит кадров.

Согласно информации из телеграм-канала In vino papulos, вероятное местоположение кафе в Перми — фудкорт в iMall или ТРЦ «Планета».

«Крошка Картошка» знаменита своим уникальным форматом блюд, где запечённый картофель является основой, дополненной разнообразными начинками. Первый ресторан сети был открыт в Москве в 1998 году.

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