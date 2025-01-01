Руководитель фирмы в Перми утаил финансы от налоговой инспекции Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Суд в Перми вынес обвинительный приговор директору ООО. Он признан виновным в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (умышленное сокрытие средств организации, предназначенных для погашения налоговой задолженности, в особо крупном размере). Расследованием преступления занимался третий отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Пермскому краю. О судебном решении сообщили в пресс-службе следкома.

Следствие и суд установили, что с 23 сентября 2022 года по 17 октября 2023 года обвиняемый, занимая должность директора ООО с долгами по НДС и налогу на прибыль, имея в распоряжении более 13,5 млн руб., распоряжался ими по своему усмотрению, пренебрегая интересами компании и государства.

Суд назначил виновному наказание в виде штрафа.

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