Выявлены нарушения трудового законодательства в пекарне «Хлебница» в Перми Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В ходе совместной проверки с прокуратурой специалисты Государственной инспекции труда в Пермском крае обнаружили, что индивидуальный предприниматель, управляющий сетью пекарен «Хлебница», допустил ряд нарушений трудового законодательства.

В частности, было установлено, что работник кухни, осуществляющий трудовую деятельность по адресу: Пермь, ул. Ленина, 9, не был обеспечен необходимыми средствами индивидуальной защиты.

Заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Пермском крае Ирина Зройчикова сообщила, что информация о выявленных нарушениях была передана в прокуратуру для дальнейшего рассмотрения и принятия соответствующих мер.

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