В Пермском крае в ближайшие дни потеплеет до +16 градусов И будет дождливо Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды представил прогноз погоды на первую половину недели с 7 по 9 апреля.

На территории Прикамья прогнозируется довольно тёплая погода, с температурой, соответствующей или превышающей средние многолетние значения. Наиболее высокие температуры ожидаются на юге области 8 и 9 апреля, где воздух прогреется до +11…+16°, в Перми — до +10…+12°. В ночные часы столбик термометра в основном будет опускаться ниже нуля.

Относительно осадков: 7 апреля в Пермском крае пройдут небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега, в центральных районах возможен переход в мокрый снег, а на юге — в дождь. Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

8 апреля дожди вероятны в центральных и северных районах, 9 апреля — в центральных и южных районах. В Перми общее количество осадков составит 8-12 мм.

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