В Перми найден погибшим бывший пастор «Нового завета» Поделиться Твитнуть

ДК им. Ленина

Константин Долгановский

В деревне Петровка Пермского округа в одном из бараков обнаружено тело Николая Шаврина, ранее занимавшего должность пастора в церкви «Новый завет». Незадолго до этого на его личной странице в социальной сети появилось сообщение, похожее на предсмертную записку.

Портал Properm опубликовал историю, рассказанную Светланой Шавриной, матерью умершего экс-пастора. В своём интервью она поделилась, что, заметив странное сообщение на странице сына, немедленно отправилась к нему домой, где и обнаружила его бездыханным. Вызванная бригада скорой помощи констатировала смерть.

Церковь «Новый завет» уже долгое время действует в ДК им. Ленина, расположенном в Мотовилихе. Николай Шаврин начинал как прихожанин, затем стал проводить детские службы, оставив ради этого учёбу в университете. Он участвовал в миссионерских поездках по региону, организовывал приход во Всеволодо-Вильве. В соцсетях Николай написал, что в какой-то момент почувствовал себя ненужным: «Мне с огромным сожалением пришлось признаться, что все эти унижения, смирения и тяжелые задачи были впустую».

Следственные органы Пермского округа в настоящее время проводят проверку для установления всех обстоятельств, приведших к гибели бывшего пастора. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела по статье, предусматривающей ответственность за доведение до самоубийства.

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