Пермячка подожгла себя, подумав, что стала жертвой мошенников Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Минздрава Пермского края

Стали известны причины, побудившие пожилую жительницу Индустриального района Перми совершить самоподжог 2 апреля. По информации телеграм-канала Ural Mash, пенсионерка решила, что стала жертвой аферистов.

Как сообщает редакция канала, незадолго до инцидента в доме №33 по проспекту Декабристов осуществлялась газовая инспекция: сотрудники проводили поквартирный обход, собирая подписи, и одной из опрашиваемых была пострадавшая пенсионерка.

Согласно сведениям, опубликованным в телеграм-канале, у 74-летней женщины, вероятно, произошло обострение возрастных болезней. Она предположила, что документы, подписанные ею во время посещения газовиков, являются дарственной на квартиру.

В настоящее время женщина с ожогами находится на лечении в пермской больнице и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

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