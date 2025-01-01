Радиохолдинг «РМГ Пермь» возглавила Татьяна Кучевасова Она является топ-менеджером медиагруппы из Тюмени Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В компаниях «РМГ Пермь» и «Граммофон-Пермь» произошла смена руководства: временно исполняющей обязанности директора назначена Татьяна Кучевасова. Эта информация опубликована в ЕГРЮЛ 4 апреля.

Согласно данным сайта «Медиа Транст Тюмень», пишет «Коммерсантъ-Прикамье», Татьяна Кучевасова также является генеральным директором этой компании, управляющей радиостанциями в таких городах, как Тюмень, Тула, Орел, Йошкар-Ола и Калининград, а также радиокомпаниями в Челябинске. Основным владельцем «Медиа Транст Тюмень» (99% долей) является Владимир Шемякин, известный медиаменеджер и председатель совета директоров ГК «Медиа Траст».

Перестановка в руководстве произошла после внезапной смерти генерального директора филиала «Русской Медиагруппы» (ООО «РМГ Пермь») Евгения Царегородцева 14 марта в возрасте 55 лет.

В Перми «РМГ» представлена компаниями «РМГ Пермь» и «Граммофон-Пермь».

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