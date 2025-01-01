В Перми продаётся сеть кафе «Брусникино» за 29 млн рублей Кулинарные лавки сети работают более 10 лет Поделиться Твитнуть

В Перми на продажу выставлена сеть кулинарных лавок «Брусникино». Общую стоимость трёх объектов оценили в 29 млн руб., при этом владельцы готовы отдельно предложить два кафе за 8,5 млн руб., и одно — за 22 млн руб. вместе с помещением.

Как указано на сайте «Авито», в первом случае речь идёт о двух кaфе быстрого питания без обcлуживaния, с гoтовой eдой и выпечкой. Одно из них находится на ул. Mира, 102, его площадь составляет 137 кв. м, второе — кофейня-кафе — на ул. Луначарского, 66, площадью 100,4 кв. м. Оба помещения находятся в аренде.

Третий объект — кафе с обслуживанием. Зал рассчитан на 35-40 человек. Находится на ул. Юрия Смирнова, 3. Помещение площадью 137,4 кв. м в собственности.

Автор отмечает, что все три заведения работают более 10 лет. Оборот в среднем — 2,5 млн руб. в месяц. Причины продажи не раскрываются.

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