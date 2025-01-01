В Перми снизилась стоимость помещений бывшего мини-отеля, где погибли люди Объявление о продаже разместили в 2024 году Поделиться Твитнуть

Стоимость продажи помещений бывшего мини-отеля «Карамель» в Индустриальном районе Перми, где несколько лет назад погибли люди, снизилась на 1 млн руб. Объявление опубликовано на сайте «Авито».

Мини-отель находился в цокольном этаже жилого дома по ул. Советской Армии, 21. Владелец указал, что площади разделены на двa автономныx пoмeщения c pазными кадастрoвыми паcпopтaми и рaзными входными группами. Одно из них продаётся с ремонтом и чистовой отделкой, второе требует ремонта. Дополнительно к объекту относится помещение в 40 кв. м.

Как писал в конце ноября 2024 года «Новый компаньон», помещение площадью 412 кв. м было выставлено на продажу за 6,2 млн руб. В данный момент объект предлагается за 5,2 млн руб.

Трагедия в «Карамели» произошла в ночь на 20 января 2020 года, когда разрыв теплотрассы в 100 м от здания затопил подвальное помещение хостела кипятком. По итогам расследования уголовного дела бывший управляющий Сергей Щербаков был признан виновным в оказании небезопасных услуг и получил пять лет колонии и запрет на гостиничную деятельность на два года.

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