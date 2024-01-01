Мини-отель «Карамель» в Перми, где погибли пять человек, продаётся за 6 млн рублей Площадь хостела составляет 412 квадратных метров Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Перми выставлен на продажу бывший мини-отель «Карамель», где четыре года назад произошла коммунальная авария, унесшая жизни пяти гостей. Продавец оценил объект в 6,2 млн руб. На объявление одного из сайтов первым обратил внимание портал 59.ru.

Мини-отель «Карамель» находился в цокольном этаже жилого дома по адресу ул. Советская Армия, 21, и занимает площадь 412 кв. м. Владельцем указаны наличие водоснабжения, центрального отопления, канализации и электричества. В одной части помещения выполнен ремонт с пластиковыми панелями и подвесными потолками, в другой ремонт отсутствует. К объекту также относится дополнительная комната площадью 40 кв. м. Помещения имеют свободное назначение, являются юридически чистыми и продаются без каких-либо обременений.

Трагический инцидент в мини-отеле «Карамель» произошёл в ночь с 19 на 20 января 2020 года, когда разрыв теплотрассы в 100 метрах от здания затопил подвальное помещение хостела кипятком. По итогам расследования уголовного дела бывший управляющий Сергея Щербаков был признан виновным в оказании небезопасных услуг и получил наказание: пять лет колонии и запрет на гостиничную деятельность на два года.

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