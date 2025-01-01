В Прикамье прибыла ещё одна группа беженцев из Сирии Им помогут с размещением и трудоустройством Поделиться Твитнуть

фото предоставлено телеграм-каналом СвЖД

В Прикамье 3 апреля прибыла ещё одна группа эвакуированных граждан из Сирийской Арабской Республики. Как сообщает пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия», в составе группы приехали 50 человек. Судя по опубликованным фотографиям, прибывших встречали на вокзале Пермь II.

«Для эвакуированных заранее подготовлен пункт временного размещения — с питанием, медикаментами и всем необходимым. Вскоре беженцам помогут с трудоустройством и устройством детей в школы и детсады», — сообщается в telegram-канале реготделения.

В марте краевые власти утвердили порядок предоставления и расходования межбюджетных трансфертов бюджету Кизеловского округа для размещения и питание эвакуированных из Сирии. Сумма выделенных из бюджета средств будет определена из расходов на содержание, количества прибывших и продолжительности их нахождения во временном жилье. Пунктом временного размещения был определён спорткомплекс «Иванов лог» на территории Кизела.

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