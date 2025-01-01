Прибывших в Пермский край беженцев из Сирии разместят на территории Кизела
На обеспечение жильём и питанием будут выделены средства из бюджета
Власти Пермского края утвердили порядок предоставления и расходования межбюджетных трансфертов бюджету Кизеловского муниципального округа на размещение и питание россиян, иностранцев и лиц без гражданства, эвакуированных из Сирийской Арабской Республики.
Как указано в опубликованном на сайте краевого правительства постановлении, беженцы получат питание и жильё в пункте временного размещения на территории Кизела, по ул. Прудовой, 64. Согласно открытым данным, по этому адресу располагается спортивный комплекс «Иванов лог».
В феврале сообщалось, что в Пермский край прибыли беженцы из Сирии, на вокзале Пермь-2 их встретили экстренные службы. Всего в пункт временного размещения, который был организован в Пермском муниципальном округе, было направлено около 100 человек.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.