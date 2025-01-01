Прибывших в Пермский край беженцев из Сирии разместят на территории Кизела На обеспечение жильём и питанием будут выделены средства из бюджета Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

Власти Пермского края утвердили порядок предоставления и расходования межбюджетных трансфертов бюджету Кизеловского муниципального округа на размещение и питание россиян, иностранцев и лиц без гражданства, эвакуированных из Сирийской Арабской Республики.

Как указано в опубликованном на сайте краевого правительства постановлении, беженцы получат питание и жильё в пункте временного размещения на территории Кизела, по ул. Прудовой, 64. Согласно открытым данным, по этому адресу располагается спортивный комплекс «Иванов лог».

Размер трансферта будет определён из расходов на содержание, количества эвакуированных и продолжительности их нахождения в пункте временного размещения. Дата их прибытия в Пермский край указана 21 февраля.

В феврале сообщалось, что в Пермский край прибыли беженцы из Сирии, на вокзале Пермь-2 их встретили экстренные службы. Всего в пункт временного размещения, который был организован в Пермском муниципальном округе, было направлено около 100 человек.

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