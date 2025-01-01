Алёна Бронникова В Пермь прибыла группа беженцев из Сирии Гостей обеспечат предметами первой необходимости Поделиться Твитнуть

фото предоставлено телеграм-каналом СвЖД

В Пермский край прибыли беженцы из Сирии, 15 февраля их встретили экстренные службы на вокзале Пермь II. Информацию предоставило региональное министерство территориальной безопасности «В Курсе.ру».

По данным ведомства, в Прикамье организовали межведомственное взаимодействие для встречи и сопровождения гостей в пункт временного размещения. Обеспечен общественный правопорядок по месту прибытия, специалисты проверили состояние здоровья прибывших. В случае необходимости им будет оказана психологическая и медицинская помощь.

Как сообщает издание, около 100 сирийских беженцев будут временно размещены в Пермском округе. Большая часть прибывших — женщины и дети. Всех обеспечат предметами первой необходимости и питанием. Кроме того, пермские вузы предоставят переводчиков, знающих язык фарси.

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