Прибыль арендатора парка Горького в Перми за год сократилась в 10 раз По итогам 2024 года чистая прибыль организации составила 3,3 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Прибыль ООО «Центральный парк развлечений им. Горького», арендующего Горьковский парк в Перми, сократилась за год в 10,5 раза. Такие данные опубликованы на Государственном информационном ресурсе бухгалтерской отчётности.

В минувшем году выручка ООО выросла на 2% по сравнению с 2023 годом и составила 413,8 млн руб. Компания завершила финансовый год с прибылью: чистая прибыль в 2024 году составила 3,3 млн руб. При этом предыдущий год был завершён с прибылью в 35,4 млн руб., показатель снизился на 90,5%.

Напомним, вокруг парка ведётся судебное разбирательство. Администрация Перми требует признать незаконными и снести шесть объектов, включая туалеты, гараж, аттракцион «Дом Дракулы» и два летних кафе, а также оспаривает право собственности арендатора на театр, эстраду и проходную будку. «Дом Дракулы» парк Горького демонтировал ещё в прошлом году.

В марте истец заявил в суде о возникших вопросах к эксперту, который проводил строительно-техническую экспертизу, и заявил ходатайство о вызове эксперта в суд. Администрация усомнилась относительно выводов о некапитальном характере ресторана «Халва», в безопасности переоборудованного из туалета гаража и в соответствии реконструированного туалета строительным нормам. Заседание с участием эксперта состоится 8 апреля.

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