За год население Прикамья сократилось на 5816 человек В январе 2025 года отрицательная динамика продолжилась Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

По данным Пермьстата, демографические показатели Пермского края в январе 2025 года демонстрировали отрицательную динамику по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Наблюдалось уменьшение количества как новорождённых, так и умерших. Итогом стало сокращение численности населения региона.

Как уточнили в ведомстве, в январе 2025 года на свет появилось 1793 младенца, тогда как годом ранее этот показатель составлял 1802. Количество умерших снизилось с 3523 до 3268 человек. Естественная убыль населения достигла 1475 человек.

Позитивным моментом стало увеличение числа заключенных браков (854 в январе 2025 года против 688 в январе 2024 года) и уменьшение количества разводов (715 и 1000 соответственно).

Численность населения Пермского края на начало 2025 года составила 2 489 450 человек, из которых 1 888 103 проживают в городах, а 601 347 — в сельской местности. Годом ранее, на 1 января 2024 года, население региона насчитывало 2 495 266 человек. Таким образом, за год население Прикамья сократилось на 5816 человек.

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