Реальная зарплата в Прикамье выросла за год на 3,3% Средняя начисленная зарплата достигла 72,6 тысячи рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае в январе 2025 года, по предварительным данным, средняя начисленная зарплата до уплаты налогов достигла 72,6 тыс. руб., что на 13,6% превышает показатель января предыдущего года. Об этом сообщает Пермьстат.

Скорректированная на инфляцию реальная заработная плата, учитывающая индекс потребительских цен, увеличилась на 3,3% в сравнении с аналогичным периодом 2024 года.

Лидирующую позицию по уровню зарплат по итогам января 2025 года занимает сектор добычи полезных ископаемых с показателем 110 тыс. руб. Высокий уровень оплаты труда также наблюдается в финансовой и страховой сфере — 92 тыс. руб.

Наименьшие значения зафиксированы в сфере операций с недвижимостью (39,4 тыс. руб.) и в секторе гостиничного и ресторанного бизнеса (45,3 тыс. руб.).

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