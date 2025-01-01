Санавиация Прикамья эвакуировала самого маленького пациента в истории Новорожденный появился на свет сутки назад Поделиться Твитнуть

Впервые в новейшей истории санитарной авиации Пермского края воздушная скорая помощь эвакуировала самого юного пациента – новорождённого, которому исполнились всего сутки. Об этом в тг-канале сообщил губернатор Дмитрий Махонин.

Ребёнка необходимо было доставить из Чернушки. Медики диагностировали у него состояние, обусловленное конфликтом групп крови матери и младенца. Данная патология требует незамедлительного оказания специализированной медицинской помощи в условиях педиатрического стационара. Для транспортировки новорождённого была задействована бригада неонатальной реанимации краевого перинатального центра.

«Всё прошло успешно, и сейчас маленький пациент и его мама находятся под наблюдением врачей», — отметил Махонин.

Ранее «Новый компаньон» писал, что по итогам первого квартала 2025 года в медицинские учреждения Перми на вертолётах были перевезены 84 пациента из разных территорий Прикамья. По сравнению с прошлым годом этот показатель увеличился более чем в два раза. Наибольшее число вылетов выполняется в Кунгур, Чусовой и Чернушку.

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