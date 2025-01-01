С начала года количество вылетов санавиации в Прикамье выросло в два раза Из территорий Пермского края эвакуировали 84 человека Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

По итогам первого квартала 2025 года в медицинские учреждения Перми не вертолётах были перевезены 84 пациента из разных территорий Прикамья. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

По сравнению с прошлым годом этот показатель увеличился более чем в два раза — за первые три месяца прошлого года в столицу Прикамья доставили 38 пациентов. Это связано с благоприятной погодой, обеспечившей высокую лётную активность специалистам санавиации.

Одновременно на борту можно эвакуировать 4-5 пациентов, поэтому маршрут составляется таким образом, чтобы транспортировать из отдалённых территорий региона всех нуждающихся людей. Во время полёта за состоянием здоровья следят врач и фельдшер.

По словам анестезиолога-реаниматолога Алексея Степанова, наибольшее число вылетов выполняется в Кунгур, Чусовой и Чернушку. Подавляющее количество вылетов связано с экстренной эвакуацией пациентов с инфарктом миокарда.

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