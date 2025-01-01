Следователи Прикамья попросили взрослых усилить контроль за детьми В Перми уже два ребёнка выпали из окон Поделиться Твитнуть

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В Перми в начале апреля зафиксировано два случая выпадения детей из окон. Следственный комитет проводит тщательное расследование каждого инцидента. Однако важно предотвратить новые случаи, поэтому представители ведомства призвали взрослых жителей региона не оставлять детей без присмотра.

«Тяжелые травмы, реабилитация и непредсказуемый исход в будущем — это еще не самое худшее последствие. Бывает и оборвавшаяся по недосмотру взрослых жизнь ребенка. И горечь осознания того, что трагедии можно было бы избежать. Важно помнить, что нескольких секунд без вашего внимания достаточно, чтобы случилась беда!» — говорится в обращении.

В ведомстве призвали жителей убедиться, что окна в квартире оснащены ограничителями и детскими замками; для проветривания используется вертикальный режим открытия окна; ребёнок не остаётся один в комнате с открытым окном, даже на короткое время; в комнате ребенка нет мебели, позволяющей забраться на подоконник, пока вы отвлечены.

Если вам известно о случаях причинения вреда здоровью или гибели ребёнка, его нахождении в опасности, сообщите в Следственное управление СК РФ по Пермскому краю по телефонам: 8 (342) 249-54-55, горячей линии «Ребенок в опасности»: 8-(342)-268-00-06 или 123 с мобильного телефона.

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