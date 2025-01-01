Прокуратура проверит инцидент с возгоранием рейсового автобуса в Перми ЧП произошло в Кировском районе Поделиться Твитнуть

фото: ЧП Пермь

Органами прокуратуры Прикамья организована проверка по факту возгорания маршрутного автобуса на трассе Пермь — Краснокамск. По предварительной информации, находившиеся в салоне пассажиры были эвакуированы, никто не пострадал.

В ходе проверочных мероприятий надзорный орган даст правовую оценку действиям ответственных лиц в части соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения, в том числе выпуска на линию исправных автотранспортных средств. В случае выявления нарушений будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.

Напомним, по сообщению ГУ МЧС по региону, 5 апреля в 16:34 в Кировском районе во время движения загорелся рейсовый автобус. Для ликвидации пожара к транспортному средству были направлены две единицы спецтехники и 9 огнеборцев.

Причины пожара не называются. Ведётся следствие.

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