В Перми сгорел рейсовый автобус Причины пожара не называются Поделиться Твитнуть

фото: ЧП Пермь

Пятого апреля в 16:34 в Перми, в Кировском районе, зарегистрировано возгорание пассажирского автобуса. Информацию об инциденте подтвердили в региональном управлении МЧС России.

Для ликвидации пожара к транспортному средству были направлены силы и средства в составе 9 сотрудников и 2 единиц специализированной техники.

Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что возгорание произошло непосредственно во время движения рейсового автобуса. В результате инцидента никто не пострадал.

Причины пожара не называются. Ведётся следствие.

Судя по кадрам, на которых видно, что автобус полностью охвачен огнём, о восстановлении транспортного средства речи не идёт.

фото: ЧП Пермь

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