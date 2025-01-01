Пожарные потушили строящийся дом в районе Перми II
Горел рубероид
В Перми на ул. Дзержинского 5 апреля в 14:41 зарегистрировано возгорание в строящемся жилом доме. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю.
Для ликвидации происшествия были оперативно направлены пожарные расчеты: 19 специалистов и 5 единиц спецтехники.
Прибыв на место, первая бригада спасателей установила, что на крыше возводимого жилого здания загорелся рубероид, из-за чего над местом возгорания поднимался чёрный столб дыма.
Огнем было охвачено 5 кв. м площади.
Благодаря оперативным действиям сотрудников стройки, пожар был ликвидирован ещё до прибытия пожарно-спасательных команд.
В результате инцидента никто не пострадал.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.