На пермской ТЭЦ-14 устанавливают первую в России экспериментальную турбину Поделиться Твитнуть

Пресс-служба филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим»

На Пермской ТЭЦ-14, входящей в структуру «Т Плюс», будет смонтирована опытная газовая турбина ГТЭ-65, разработанная компанией «Силовые машины». Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Представители «Т Плюс» уточнили, что соглашение о поставке данного энергетического оборудования было подписано 28 марта между руководителями компаний — Павлом Сниккарсом (Т Плюс) и Александром Конюховым («Силовые машины»), пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

Ранее сообщалось о создании «Силовыми машинами» двух турбин: ГТЭ-65 (мощностью 65 МВт) и ГТЭ-170 (мощностью 170 МВт). Эти разработки призваны заменить оборудование Siemens, ушедшего с российского рынка. Пилотный образец ГТЭ-65 планируется установить на Пермской ТЭЦ-14. В «Т Плюс» подчеркивают, что речь идет об экспериментальной газовой турбине F-класса ГТЭ-65.1, с температурой горения 1320 °С. Её внедрение должно укрепить технологическую независимость энергетического сектора.

«Т Плюс» планирует возвести два парогазовых энергоблока на основе отечественных газовых турбин в рамках программы модернизации, ввод в эксплуатацию намечен на 1 апреля 2028 года. Согласно правительственному постановлению от 2021 года, на модернизацию Саратовской ТЭЦ-2 (115 МВт) планируется направить 8,68 млрд руб., а на Пермскую ТЭЦ-14 (105 МВт) — 8,21 млрд руб.

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