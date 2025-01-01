В Прикамье возбуждено уголовное дело о воспрепятствовании предпринимательской деятельности Поделиться Твитнуть

Панорама города Чайковского

Игорь Катаев

В Чайковском Пермского края по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской деятельности).

Как пояснили в городской прокуратуре, было установлено, что уполномоченное лицо из структуры местного самоуправления, не имея на то законных оснований, приняло решение об аннулировании разрешений, ранее выданных двум частным предпринимателям на осуществление регулярных пассажирских перевозок по городским маршрутам Чайковского.

Собранные в ходе проверки материалы были переданы в следственные органы для принятия решения о начале уголовного преследования. После их изучения было возбуждено и в настоящее время находится в процессе расследования уголовное дело. Об этом сообщается на Едином портале Прокуратуры Российской Федерации.

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