Из-за увольнения почтальона жители прикамского посёлка перестали получать пенсию Вмешалась прокуратура Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Жители п. Булдырья Чердынского округа Пермского края написали в прокуратуру коллективную жалобу. Люди сообщили, что несколько месяцев (с ноября 2024-го по февраль 2025 года) не получают пенсию.

В ходе прокурорской проверки факты ущемления прав обратившихся на получение страховой пенсии по возрасту подтвердились.

Выяснилось, что доставка пенсий гражданам, проживающим в данном населённом пункте, не выполнялась сотрудниками регионального управления почтовой связи из-за увольнения почтальона.

Руководству краевого управления почтовой связи было направлено представление. Только после этого на работу был принят почтальон, и ежемесячная доставка пенсий возобновилась. Гражданам начислены и выплачены компенсации за задержку доставки, а руководитель районного отделения почтовой связи понёс дисциплинарное взыскание. Об этом сообщается на Едином портале Прокуратуры Российской Федерации.

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