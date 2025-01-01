Экс-руководитель администрации губернатора Прикамья возглавил Российскую ассоциацию политконсультантов Фирдус Алиев проработал в Пермском крае 5 лет Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

newsko.ru

Как сообщает Telegram-канал «Политджойстик», новым президентом Российской ассоциации политических консультантов (РАПК) стал Фирдус Алиев. Издание поздравило Алиева с избранием, отметив: «Крайне непростые годы впереди, и руководить Ассоциацией — серьёзный вызов».

Напомним, Фирдус Алиев с 2007 по 2010 год занимал пост заместителя руководителя администрации губернатора Пермского края, был советником главы региона, в с 2010 по 2012 год являлся вице-губернатором по внутренней политике, возглавлял администрацию губернатора Прикамья.

До работы в крае он руководил медиахолдингом «Новый регион», был директором ГТРК «Самара». После был директором частного учреждения по сопровождению реализации территориальных проектов атомной отрасли «АТОМ-РЕГИОН» (Госкорпорация «Росатом»), а с 2018 года и по настоящее время — управляющий директор по взаимодействию с экспертным сообществом автономной некоммерческой организации «Экспертный институт социальных исследований».

Его электоральный опыт: президентские кампании с 1996 по 2024 год; выборы в Госдуму IV, V, VII и VIII созывов; кампании по выборам губернаторов Челябинской, Калужской, Самарской, Владимирской, Кировской областей, а также в Пермском и Алтайском краях и в Удмуртской республике; выборы представительных органов в Пермском крае, в Челябинской и Калужской областях; выборы главы Хабаровска.

Российская ассоциация политических консультантов представляет собой первую в России профессиональную организацию, объединяющую специалистов в области политического консультирования, занимающихся организацией и проведением избирательных кампаний, а также сотрудничающих с политиками и общественными деятелями в период между выборами.

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