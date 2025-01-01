В 2025 году в рамках нацпроекта в Перми обновят 17 участков городских дорог Это около 1 млн квадратных метров дорожного покрытия Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого минтранса

В 2025 году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Перми планируется обновить 17 участков городских дорог. Как отметил мэр Перми Эдуард Соснин, в прошлом году в рамках проекта «Безопасные качественные дороги» были досрочно проведены работы, запланированные на 2025 год, поэтому нынче начнётся ремонт, запланированный на 2026 год.

«Сейчас определяем подрядчика для выполнения намеченных планов», — завил градоначальник.

Так, в Дзержинском районе намечено обновление дорожного покрытия по нескольким адресам: ул. Якуба Коласа от дома № 1 по ул. Толмачева, ул. Решетникова на участке между ул. Екатерининской и ул. Ленина, а также ул. Толмачева от ул. Якуба Коласа до ул. Окулова. Суммарная площадь ремонтных работ в этом районе превысит 8 тыс. кв. м.

В Ленинском районе будут обновлены улицы: Екатерининская от Горького до Попова, Горького от Монастырской до Ленина, Куйбышева на двух участках: от Советской до Монастырской и от Ленина до Екатерининской. Самым крупным объектом ремонта в Ленинском районе станет ул. Верхне-Курьинская от 2-й Линии до Дороги дружбы.

В Кировском районе будет проведено обновление центральной улицы — Светлогорской. Планируется ремонт проезжей части, замена дорожных знаков и нанесение новой разметки.

В Свердловском районе запланирован ремонт улиц Лихвинской и Братской на участках от ул. Старцева до ул. Братской и от ул. Лихвинской до НПО «Биомед». Общая площадь подлежащего ремонту покрытия составит около 30 тыс. кв. м.

В Мотовилихинском районе запланировано обновление дорожного полотна на ул. Тургенева, а именно на участке между улицами Макаренко и Дружбы. Кроме того, будет проведена реконструкция ул. Уинской — от ул. Макаренко до ул. Юрша, а также отрезка, соединяющего ул. Стахановскую с развязкой на Восточном обходе. Не останется без внимания и бульвар Гагарина, являющийся одной из ключевых магистралей района.

В Индустриальном районе ремонтные работы затронут ул. Леонова на участке от ул. Рязанской до ул. Свиязева.

В Орджоникидзевском районе продолжится обновление ул. Лянгасова, а именно участка от дома № 96 до дома № 135. В рамках проекта запланирован ремонт проезжей части, замена бордюров и установка современных дорожных знаков.

В общей сложности, в текущем году в городе планируется обновить около 1 млн кв. м дорожного покрытия.

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