Пермское УФАС согласовало преференцию для развития образования и науки Поделиться Твитнуть

фото: ФАС России

Управление антимонопольной службы Пермского края дало разрешение на предоставление льготы для поддержки образовательной и научной деятельности.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, речь идёт о выделении Российский академии народного хозяйства и государственной службы (ФГБОУ ВО «РАНХиГС») субсидии из краевого бюджета. Цель — финансирование проектов по оценке профессиональных навыков и лидерских качеств лиц, претендующих на зачисление в кадровый резерв Пермского края.

При этом, во избежание нарушения закона о защите конкуренции, Пермское УФАС установило рамки использования данной льготы.

Пермское УФАС также взяло на себя обязательство следить за соблюдением антимонопольного законодательства в процессе использования выделенной субсидии.

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