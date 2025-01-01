Около тысячи жителей Перми из-за аварии остались без воды Поделиться Твитнуть

В начале первого ночи 5 апреля из-за прорыва на водопроводном колодце по адресу: ул. Техническая, 22 в Мотовилихинском районе Перми, временно приостановлено водоснабжение семи многоквартирных домов. Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе города краевого центра.

Без воды остаются дома по улицам Крупской, 57А; Макаренко, 44 и 40; Студенческой, 9, 11 и 13; а также Технической, 22. Общее количество зарегистрированных в них жителей составляет 965 человек.





Ремонтные работы осуществляются силами ООО «Новогор-Прикамье».

Для получения подробной информации о данном отключении, а также для оформления заявки на доставку воды, следует обращаться в ООО «Новогор-Прикамье» по телефону 2-100-680.

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