В Перми запустили экологический конкурс арт-объектов Заявки принимаются до 20 апреля Поделиться Твитнуть

Черняевский лес

Иван Петров

В Перми проходит экологический конкурс арт-объектов. Заявки принимаются до 20 апреля. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«Мероприятие направлено на повышение туристической привлекательности городских природных мест, а также сохранение красоты зелёных пространств с помощью художественных образов», — прокомментировали в ведомстве.





Лучшие идеи арт-объектов планируют реализовать на особо охраняемых природных территориях. Важно, чтобы объект вписывался в природный ландшафт местности и подчёркивал его уникальность. Среди номинаций:





— «Лэнд-арт» — арт-объекты, выполненные с использованием природных, экологичных материалов;





— «Граффити-арт» — художественные проекты, популяризирующие экотуризм.





В конкурсе могут принять участие бесплатно все пермяки старше 18 лет. Заявки можно подать до 20 апреля на электронную почту ecoartperm@yandex.ru. Победителей объявят 30 апреля.

Победитель в каждой номинации получает денежный приз 100 тыс. руб., а также возмещение расходов, включая производство, монтаж и демонтаж объекта, в размере не более 50 тыс. руб. Победитель вправе привлекать дополнительные средства, необходимые для реализации проекта.

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