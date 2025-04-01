На улице Маршала Рыбалко в Перми ограничат движение Автомобилистов просят с пониманием отнестись к ситуации Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

Пермских автомобилистов предупредили о новых дорожных ограничениях. Они коснутся Кировского района Перми. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта Пермского края в своём телеграм-канале.

Уточняется, что ограничение будет действовать на ул. Маршала Рыбалко — на участке от дома № 100 до ул. Ямпольской с 7 по 12 апреля. Движение будет осуществляться по одной полосе.





Такие меры вводятся на время строительно-монтажных работ по устройству инженерных коммуникаций, уточнили в ГКУ "Центр безопасности дорожного движения Пермского края".





Автомобилистов просят с пониманием отнестись к ситуации и заранее планировать маршрут.

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